Jugenderinnerungen am Golf

HGTVFolge vom 30.04.2023
21 Min.Folge vom 30.04.2023

Sean und Christine lieben es, Zeit am Strand zu verbringen, aber da sie anstrengende Jobs in Dallas haben, war es für sie schwer, einfach mal wegzufahren. Um ihren Lebensstil zu ändern und mehr Zeit mit ihren drei Kindern zu verbringen, suchen sie deshalb ein Haus am Meer. Für beide gilt dabei die Devise “Strandlage oder nichts”. Ihre Immobilienmaklerin, Alisha Hileman, arbeitet seit über zehn Jahren in der Gegend von Gulf Shores und hat für Sean und Christine mehrere Häuser ausgesucht, die ihren hohen Ansprüchen hoffentlich gerecht werden.

