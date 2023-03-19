Beach House Hunters
Folge vom 19.03.2023: Strandfeeling in North Fork
22 Min.Folge vom 19.03.2023
Sarah und ihr Mann leben in New York City und sind auf der Suche nach einem Ferienhaus am Wasser, wo sie dem Lärm und der Schnelllebigkeit der Stadt entkommen können. Da Sarahs Mann beruflich viel unterwegs ist, wird sie von ihrer guten Freundin bei der Besichtigung mehrerer Häuser begleitet. Auf der Wunschliste steht ein Haus am Wasser mit unverbautem Blick. Sarah hätte gerne Platz, um einen Garten anzulegen, ihr Mann braucht eine Doppelgarage und beide wünschen sich ein Grundstück, das groß genug für einen Pool ist. Immobilienmaklerin Deborah hat ein paar Optionen in North Fork auf Long Island in petto, die perfekt für das Paar wären.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
