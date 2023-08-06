Familienurlaub an der Crystal CoastJetzt kostenlos streamen
Beach House Hunters
Folge vom 06.08.2023: Familienurlaub an der Crystal Coast
21 Min.Folge vom 06.08.2023
Nachdem ihre Kinder erwachsen und selbstständig geworden sind, kehren die Eltern Steve und Anne an die Küste von North Carolina zurück, um ein eigenes Grundstück am Wasser zu finden. Anne hat schon als Kind gerne in dieser Gegend Urlaub gemacht, und die atemberaubenden weißen Strände und der herrliche Blick auf das Meer sind seit Jahren der Place to be für Familienausflüge. Die beiden sind auf der Suche nach einer ruhigen und abgelegenen Immobilie mit genug Platz für die ganze Familie. Die Immobilienmaklerin Kelinda Rike zeigt ihnen einige traumhafte Grundstücke und eine unerwartete Option, die Steve und Anne vor eine schwierige Wahl stellt.
