Traumstrand oder Nightlife auf den KeysJetzt kostenlos streamen
Beach House Hunters
Folge vom 13.08.2023: Traumstrand oder Nightlife auf den Keys
21 Min.Folge vom 13.08.2023
John und Samantha wollen sich ihren Traum von einem Strandhaus auf den Florida Keys erfüllen, nachdem sie sich während eines Urlaubs in das subtropische Paradies mit der pulsierenden Bohème-Kultur verliebten. Auch ihre beiden Töchter freuen sich darauf, ihre Collegeferien bald in der warmen Sonne Floridas zu verbringen. Deshalb sucht die Familie nach einem geräumigen Anwesen am Wasser mit viel Privatsphäre und einem Bereich, den sie an Tourist:innen vermieten können. Mit einem Preislimit von 1,2 Millionen Dollar hat die Immobilienmaklerin Leigh Ann Roche alle Hände voll zu tun, aber dank ihrer umfassenden Erfahrung vor Ort gelingt es ihr, einige spektakuläre Objekte zu finden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.