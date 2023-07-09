Beach House Hunters
Folge vom 09.07.2023: Sohn, Hund, Meerblick
21 Min.Folge vom 09.07.2023
David, Carla und ihr Sohn Nick leben als vielbeschäftigte Berufstätige in Hopkinton, Massachusetts, und nutzen jede Gelegenheit, um an die herrlichen Strände von Rhode Island zu fahren. Deshalb möchte die Familie direkt am Ufer ein Ferienhaus kaufen, um sich zu entspannen und den Klängen des Ozeans zu lauschen. Sie suchen nach einem gemütlichen Haus mit höchstens vier Schlafzimmern. Doch die wichtigste Bedingung ist die direkte Strandlage. Ihre Maklerin, die auf eine 20-jährige Erfahrung bei der Suche nach versteckten Juwelen entlang der Küste zurückblickt, möchte das perfekte Haus für David und Carla finden.
