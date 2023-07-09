Beach House Hunters
Folge vom 09.07.2023: Ein Strandhaus für Mom
21 Min.Folge vom 09.07.2023
Nachdem sie jahrelang in der Schifffahrtsbranche gearbeitet hat, möchte sich Skye endlich ihren Traum von einem Haus am Wasser erfüllen. Mit der Hilfe ihrer Tochter Rianne sucht sie im nördlichen Teil des Puget Sound nach einem kleinen Haus mit direktem Strandzugang und tollem Blick. Ihre Immobilienmaklerin Debbie Hendricks verkauft Häuser im gesamten Puget Sound bis zur kanadischen Grenze. Sie ist zuversichtlich, dass sie die richtige Immobilie für Skye finden kann, um ihren Traum vom Leben am Strand zu erfüllen.
