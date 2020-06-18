Beauty & The Nerd
Folge 3: Love is in the air!
103 Min.Folge vom 18.06.2020Ab 12
Love is in the air! In Folge 3 von "Beauty & The Nerd" knistert es verdächtig zwischen den Paaren. Beim gemeinsamen Nachspielen bekannter Filmszenen kommen sich die Beautys und ihre Nerds immer näher. Gibt es dabei schon den ersten Kuss? Außerdem stehen große Veränderungen auf dem Programm: Wer schlüpft beim ersten Umstyling der Staffel in eine ganz neue Rolle?
