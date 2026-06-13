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Beavis and Butt-head

Gepierct.

Comedy CentralStaffel 7Folge 11vom 13.06.2026
Gepierct.

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Beavis and Butt-head

Folge 11: Gepierct.

7 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 16

Beavis und Butt-Head wollen unbedingt Piercings in den Ohren haben, doch ein Angestellter in der Mall weigert sich, dies ohne Einverständniserklärung der Eltern zu machen. Die beiden entscheiden sich, es selber zu machen.

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