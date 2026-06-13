Beavis and Butt-head
Folge 11: Gepierct.
7 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 16
Beavis und Butt-Head wollen unbedingt Piercings in den Ohren haben, doch ein Angestellter in der Mall weigert sich, dies ohne Einverständniserklärung der Eltern zu machen. Die beiden entscheiden sich, es selber zu machen.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Beavis and Butt-head
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Comedy
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 4-5, Season 7-8: MTV & © Season 3-5, Season 7-8: Comedy Central Germany