Beef Battle
Folge 5: Bayern meets Texas
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Unter dem Motto "Bayern meets Texas" servieren die beiden Rosenheimer Florian Maier (36) und sein Kumpel Konrad Spöckbacher (38) der Jury als Auftakt eine bayrisch-amerikanische Vorspeisenplatte mit zweierlei Hendl-Flügeln und Käsepfannkuchen, garniert mit Zwiebelringen. Danach gibt es ein 800 Gramm schweres Tafelspitz-Stück, auch Bürgermeisterstück genannt, mit Kartoffelgratin und Blätterteig-Rosmarin-Stangerl frisch vom Rost. Rechte: ProSieben MAXX
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX