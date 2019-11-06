Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 4Folge 8vom 06.11.2019
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Marco Schmidbauer (40) mag es gerne bodenständig - auch beim Essen. Der Oldenburger und sein Battle-Partner Alex Appelhanz haben ein einfaches Menü ohne viel Tamtam vorbereitet, das Profikoch Stefan Wiertz steinalt aussehen lassen soll. Als Vorspeise grillen die Hobbyköche kleine Forellen in Zeitungspapier, als Hauptgang wird ein flammengeküsstes Tomahawk-Steak mit Street-Food-Mais und Fächerkartoffeln das Tier im Manne wecken. Rechte: ProSieben MAXX

ProSieben MAXX
