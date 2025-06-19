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Beforeigners: Mörderische Zeiten

Die Ripper-Theorie

ProSieben FUNStaffel 2Folge 1vom 19.06.2025
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Beforeigners: Mörderische Zeiten

Folge 1: Die Ripper-Theorie

48 Min.Folge vom 19.06.2025Ab 16

Nach seiner Drogenbeichte soll der Polizist Lars eine psychologische Untersuchung durchführen lassen. Bevor er wieder in den Dienst treten darf, muss Lars allerdings weitere Tests absolvieren. In der Zwischenzeit darf er als externer Berater arbeiten. Seine ehemalige Partnerin Alfhildr begibt sich indes mit ihrer unliebsamen Kollegin Wenche auf einen Einsatz. Das Opfer ist scheinbar eine illegal eingereiste Zeitwanderin aus dem 19. Jahrhundert.

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