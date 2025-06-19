Beforeigners: Mörderische Zeiten
Folge 1: Die Ripper-Theorie
48 Min.Folge vom 19.06.2025Ab 16
Nach seiner Drogenbeichte soll der Polizist Lars eine psychologische Untersuchung durchführen lassen. Bevor er wieder in den Dienst treten darf, muss Lars allerdings weitere Tests absolvieren. In der Zwischenzeit darf er als externer Berater arbeiten. Seine ehemalige Partnerin Alfhildr begibt sich indes mit ihrer unliebsamen Kollegin Wenche auf einen Einsatz. Das Opfer ist scheinbar eine illegal eingereiste Zeitwanderin aus dem 19. Jahrhundert.
Alle Staffeln im Überblick
Beforeigners: Mörderische Zeiten
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Fantasie
Produktion:NO, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Viaplay
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