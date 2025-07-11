Belle und Sebastian: Ein Abschiedsgeschenk für AdèleJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 22: Belle und Sebastian: Ein Abschiedsgeschenk für Adèle
13 Min.Folge vom 11.07.2025
Sebastian erfährt, dass Adèle das Dorf verlassen soll. Er ist traurig und will ihr wenigstens ein besonderes Abschiedsgeschenk machen. In den Bergen sucht er nach etwas nach etwas, das einzigartig schön ist. Dabei stürzt er jedoch in eine Eisspalte. Belle macht sich sofort auf den Weg, um Hilfe zu holen. Doch die Suche nach Sebastian wird schwierig, denn seine Spuren sind im Schnee kaum noch sichtbar. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
