Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian: Die Legende vom weißen Bären

ORF KidsStaffel 1Folge 25vom 14.07.2025
Belle und Sebastian: Die Legende vom weißen Bären

Belle und Sebastian: Die Legende vom weißen BärenJetzt kostenlos streamen

Belle und Sebastian Staffel 1

Folge 25: Belle und Sebastian: Die Legende vom weißen Bären

13 Min.Folge vom 14.07.2025

Roberta glaubt, dass in den Bergen ein weißer Bär umherstreift, so wie es in einer alten Legende erzählt wird. Das macht Sebastian neugierig, deshalb begleitet er sie auf ihrer Suche nach dem sagenhaften Wesen. Und tatsächlich finden sie Hinweise, dass ein riesiges Tier sein Unwesen in der Gegend treibt. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Belle und Sebastian Staffel 1
ORF Kids
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian Staffel 1

Alle 2 Staffeln und Folgen