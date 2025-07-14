Belle und Sebastian: Die Legende vom weißen BärenJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 25: Belle und Sebastian: Die Legende vom weißen Bären
13 Min.Folge vom 14.07.2025
Roberta glaubt, dass in den Bergen ein weißer Bär umherstreift, so wie es in einer alten Legende erzählt wird. Das macht Sebastian neugierig, deshalb begleitet er sie auf ihrer Suche nach dem sagenhaften Wesen. Und tatsächlich finden sie Hinweise, dass ein riesiges Tier sein Unwesen in der Gegend treibt. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
