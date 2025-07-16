Zum Inhalt springenBarrierefrei
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian: Ein Paradies für Tiere

ORF KidsStaffel 1Folge 29vom 16.07.2025
Belle und Sebastian: Ein Paradies für Tiere

Belle und Sebastian Staffel 1

Folge 29: Belle und Sebastian: Ein Paradies für Tiere

13 Min.Folge vom 16.07.2025

Weil Belle verschwunden ist, macht sich Sebastian große Sorgen. Dann erfährt er, dass sie sich in einer Pflegestation für kranke Tiere befindet. Sie hat sich verletzt und nun kümmert sich die nette Tierpflegerin Abby liebevoll um sie. Da Belle sich dort so wohlzufühlen scheint, wird Sebastian eifersüchtig. Weil er seine Hündin so vermisst, will er sie in der Nacht zurückholen, aber Belle ist plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./

