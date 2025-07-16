Belle und Sebastian: Ein Paradies für TiereJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 29: Belle und Sebastian: Ein Paradies für Tiere
13 Min.Folge vom 16.07.2025
Weil Belle verschwunden ist, macht sich Sebastian große Sorgen. Dann erfährt er, dass sie sich in einer Pflegestation für kranke Tiere befindet. Sie hat sich verletzt und nun kümmert sich die nette Tierpflegerin Abby liebevoll um sie. Da Belle sich dort so wohlzufühlen scheint, wird Sebastian eifersüchtig. Weil er seine Hündin so vermisst, will er sie in der Nacht zurückholen, aber Belle ist plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Belle und Sebastian Staffel 1
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0