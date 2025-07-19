Belle und Sebastian: Auf dem GipfelJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 36: Belle und Sebastian: Auf dem Gipfel
13 Min.Folge vom 19.07.2025
Heute machen die Kinder aus dem Dorf einen Wettlauf zum Gipfel des Raketenbergs. Sebastian ist der Meinung, dass Lynette diesen gewinnen wird. Amadeus will allerdings, dass Gabriel der Sieger sein wird und versetzt deshalb heimlich die Wegmarkierungen für den Lauf. Deshalb verirrt sich Lynette und stürzt in einen Fluss. Sebastian und Belle müssen schnell handeln, um sie zu aus den Fluten zu retten. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
