Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 39: Belle und Sebastian: Was ist los mit Belle?
13 Min.Folge vom 22.07.2025
Bei einer schwierigen Klettertour fällt ein Stein auf Belles Kopf. Ab da verhält sie sich sehr seltsam. Sie erkennt niemanden mehr und knurrt sogar ihre Freunde an. Das macht Sebastian sehr traurig. Sein Großvater erklärt ihm, dass es auch Menschen gibt, die nach einem Unfall das Gedächtnis verlieren. Doch vielleicht kann Belle sich erinnern, wenn Sebastian bei Belle schöne, gemeinsame Erinnerungen wachruft… Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
