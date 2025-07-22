Belle und Sebastian: SchwindelerregendJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 40: Belle und Sebastian: Schwindelerregend
13 Min.Folge vom 22.07.2025
Sebastian wettet mit Amadeus, dass er eine besonders gefährliche Gletscherspalte überqueren kann. Doch als er in diese hinabschaut, wird ihm sehr, sehr schwindelig. Er bricht die Aktion ab. Später erfährt er von seinem Großvater, dass auch erfahrene Bergsteiger öfters so etwas erleben. Am nächsten Tag will er es noch einmal versuchen. Aber wieder wird ihm besorgniserregend schwindelig ... Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Belle und Sebastian Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0