Belle und Sebastian: Das kostbare ArmbandJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 43: Belle und Sebastian: Das kostbare Armband
13 Min.Folge vom 24.07.2025
Adèle hat ein wunderschönes Armband von ihrem Vater bekommen. Leider verliert sie dieses beim Spielen mit Sebastian in einer Schlucht in den Bergen. Amadeus will ihr seinen Mut beweisen und versucht das mit einem Trick: Er lässt von Gabriel ein Duplikat des Schmuckstückes anfertigen und gibt vor, das Armband für Adele zurückgeholt zu haben. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Belle und Sebastian Staffel 1
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0