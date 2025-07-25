Zum Inhalt springenBarrierefrei
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian: Sehnsucht nach Mama

Staffel 1Folge 45vom 25.07.2025
Belle und Sebastian: Sehnsucht nach Mama

Folge 45: Belle und Sebastian: Sehnsucht nach Mama

13 Min.Folge vom 25.07.2025

Bauer Ivan hat eine Pilzplantage angelegt, um damit Geld zu verdienen. Weil ein Wildschwein die Anlage verwüstet, stellt er eine Falle auf. Als er das Tier fängt, stellt sich heraus, dass es sich um eine Wildschweinmutter handelt, deren Frischlinge nun ganz allein durch die Berge irren. Sebastian hat Mitleid mit ihnen und versucht gemeinsam mit Belle, die Kleinen sicher zur Mutter zurückzubringen. Aber leider will Ivan diese auf keinen Fall freilassen. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./

ORF Kids
