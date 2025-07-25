Belle und Sebastian: Immer den Sternen nachJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 46: Belle und Sebastian: Immer den Sternen nach
13 Min.Folge vom 25.07.2025
César hat den Kindern eine "Sternschnuppen-Wanderung" versprochen, doch leider wird er krank. Sebastian überzeugt seinen Großvater, dass er die Gruppe führen darf. Die Kinder versprechen, rechtzeitig wieder zurückzukommen. Doch während der Tour hält Sören alle auf. Weil er es nicht schafft, eine Sternschnuppe zu sehen, will er länger bleiben. So verliert sich die Gruppe auf dem Nachhauseweg in der Dunkelheit. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Belle und Sebastian Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0