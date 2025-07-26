Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian: Belles Flohzirkus

ORF KidsStaffel 1Folge 47vom 26.07.2025
Belle und Sebastian: Belles Flohzirkus

Belle und Sebastian: Belles FlohzirkusJetzt kostenlos streamen

Belle und Sebastian Staffel 1

Folge 47: Belle und Sebastian: Belles Flohzirkus

13 Min.Folge vom 26.07.2025

Weil Belle sich ständig kratzt, spricht sich schnell herum, dass sie Flöhe hat. Bürgermeisterin Helena und einige der Dorfbewohner nutzen die Gelegenheit, um sich schon wieder über Belle zu beschweren. Als bald alle Bewohner unter Flohbefall leiden, will Sebastian herausfinden, woher die vielen Flöhe eigentlich kommen. Das führt ihn zu einer überraschenden Entdeckung. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Belle und Sebastian Staffel 1
ORF Kids
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian Staffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen