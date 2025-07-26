Belle und Sebastian: Belles FlohzirkusJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 47: Belle und Sebastian: Belles Flohzirkus
13 Min.Folge vom 26.07.2025
Weil Belle sich ständig kratzt, spricht sich schnell herum, dass sie Flöhe hat. Bürgermeisterin Helena und einige der Dorfbewohner nutzen die Gelegenheit, um sich schon wieder über Belle zu beschweren. Als bald alle Bewohner unter Flohbefall leiden, will Sebastian herausfinden, woher die vielen Flöhe eigentlich kommen. Das führt ihn zu einer überraschenden Entdeckung. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Belle und Sebastian Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0