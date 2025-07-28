Zum Inhalt springenBarrierefrei
Belle und Sebastian Staffel 1

ORF KidsStaffel 1Folge 49vom 28.07.2025
13 Min.Folge vom 28.07.2025

Der alte Paul schenkt Sebastian eine kleine Figur, die aus dem Knochen einer Geiß geschnitzt worden ist. Sie soll angeblich Glück bringen. Als die Figur plötzlich verschwunden ist, glauben viele im Dorf, dass Belle sie gestohlen hat. Sebastian kann das natürlich nicht glauben und macht sich auf die Suche nach dem Glücksbringer… Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./

