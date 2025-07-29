Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian: Der kleine Bergführer

ORF KidsStaffel 1Folge 51vom 29.07.2025
Belle und Sebastian: Der kleine Bergführer

Belle und Sebastian: Der kleine BergführerJetzt kostenlos streamen

Belle und Sebastian Staffel 1

Folge 51: Belle und Sebastian: Der kleine Bergführer

13 Min.Folge vom 29.07.2025

Sebastian möchte später einmal Bergführer werden. Adèle glaubt an ihn und stellt sogar einen Stand auf, an dem man Bergtouren mit Sebastian buchen kann. Seine ersten Kunden interessieren sich überhaupt nicht für Sebastians Wissen über die Berge, aber dann wollen plötzlich immer mehr Leute mit ihm wandern gehen… Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Belle und Sebastian Staffel 1
ORF Kids
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian Staffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen