Folge 51: Belle und Sebastian: Der kleine Bergführer
13 Min.Folge vom 29.07.2025
Sebastian möchte später einmal Bergführer werden. Adèle glaubt an ihn und stellt sogar einen Stand auf, an dem man Bergtouren mit Sebastian buchen kann. Seine ersten Kunden interessieren sich überhaupt nicht für Sebastians Wissen über die Berge, aber dann wollen plötzlich immer mehr Leute mit ihm wandern gehen… Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
