Belle und Sebastian: Die Gämsenzählung
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 52: Belle und Sebastian: Die Gämsenzählung
13 Min.Folge vom 29.07.2025
In den Bergen macht Abby mit den Kindern eine Zählung der Gämse. Dabei fällt ihnen auf, dass ein Gämsenjunges ganz allein unterwegs ist, von seiner Mutter fehlt jede Spur. Die Kinder bringen das Kleine in Abbys Tierklinik, doch dort weigert es sich, Milch zu trinken. Adèle und Sebastian versuchen daraufhin, die Mutter der kleinen Gämse rechtzeitig zu finden. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
