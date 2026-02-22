Heilig's Blechle - Deutschlands AutotempelJetzt kostenlos streamen
BENZIN IM BLUT
Folge 4: Heilig's Blechle - Deutschlands Autotempel
49 Min.Folge vom 22.02.2026
Mehr als 2.000 Autos auf einer Fläche von über 100.000 Quadratmetern - das ist Deutschlands größter Gebrauchtwagenhandel. GDat AutohusG in der Nähe von Bremen kauft und verkauft pro Jahr rund 14.000 Fahrzeuge zu Tiefstpreisen. Die Schnäppchenmasche zieht. Der Branchenriese lockt nicht nur Kunden aus der Umgebung, sondern aus der gesamten Bundesrepublik und sogar aus dem Ausland an.
