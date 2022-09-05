Serfaus Fiss Ladis - Am Sonnenbalkon TirolsJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 05.09.2022: Serfaus Fiss Ladis - Am Sonnenbalkon Tirols
48 Min.Folge vom 05.09.2022
Die Region Serfaus-Fiss-Ladis, der sogenannte Sonnenbalkon Tirols, hoch über dem Inntal, zieht Gäste aus aller Welt an. Doch auch heimische Sportler nutzen die Hochflächen: Mountainbikerin Celine Blochberger ebenso wie Ex-Skirennläufer Stephan Görgl oder Vitus Auer, der die versteckten Kletterrouten der weitläufigen Region kennt. Der Sonnenbalkon Tirols ist eine alte Kulturlandschaft, die einst auch für ihr besonderes Heilwasser sehr geschätzt war.
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