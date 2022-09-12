Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bergwelten

Wolfgang Fasching auf Tour - Vom Ötscher zum Dachstein

Folge vom 12.09.2022
Wolfgang Fasching auf Tour - Vom Ötscher zum Dachstein

Folge vom 12.09.2022: Wolfgang Fasching auf Tour - Vom Ötscher zum Dachstein

47 Min.Folge vom 12.09.2022

Extremradler Wolfgang Fasching auf besonderer Tour: auf dem Rad und auf den Bergen. Bei dieser Rundfahrt lädt der mehrfache „Race across America“-Sieger Weggefährten und Freunde ein, mit ihm die schönsten Berge des Landes zu ersteigen. In Teil-1 seiner sehr persönlichen Österreich-Rundfahrt begleiten ihn der Winzer Leo Hillinger (Ötscher), Sänger Joey Kelly (Dachstein), Skyrunner Christian Stangl (Gesäuse), Extremradler Christoph Strasser (Großer Priel) und Skilegende Franz Klammer (Nockberge).

