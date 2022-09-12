Wolfgang Fasching auf Tour - Vom Ötscher zum DachsteinJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 12.09.2022: Wolfgang Fasching auf Tour - Vom Ötscher zum Dachstein
47 Min.Folge vom 12.09.2022
Extremradler Wolfgang Fasching auf besonderer Tour: auf dem Rad und auf den Bergen. Bei dieser Rundfahrt lädt der mehrfache „Race across America“-Sieger Weggefährten und Freunde ein, mit ihm die schönsten Berge des Landes zu ersteigen. In Teil-1 seiner sehr persönlichen Österreich-Rundfahrt begleiten ihn der Winzer Leo Hillinger (Ötscher), Sänger Joey Kelly (Dachstein), Skyrunner Christian Stangl (Gesäuse), Extremradler Christoph Strasser (Großer Priel) und Skilegende Franz Klammer (Nockberge).
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen