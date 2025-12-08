Der lange Weg: Von der Rax zum Mont BlancJetzt kostenlos streamen
Bergwelten
Folge vom 08.12.2025: Der lange Weg: Von der Rax zum Mont Blanc
89 Min.Folge vom 08.12.2025
In einer packenden 90-minütigen "Bergwelten“-Dokumentation begeben sich sieben internationale Athletinnen und Athleten auf die wohl härteste Skitour der Alpen - die Überquerung des Alpenhauptkamms von der Rax bis nach Nizza. Auf rund 2.000 Kilometern und 90.000 Höhenmetern stoßen sie an ihre körperlichen und mentalen Grenzen. Eine epische Reise über die höchsten Gipfel Europas – und ein Wettlauf gegen Wetter, Zeit und Erschöpfung.
