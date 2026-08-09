Salzburg-Grado mit'm RadlJetzt kostenlos streamen
Bertls Reisebegegnungen
Folge 17: Salzburg-Grado mit'm Radl
10 Min.Folge vom 09.08.2026
Auf dem Fahrrad 415 km dem Meer entgegen: Von Salzburg über Kärnten nach Friaul-Julisch Venetien gibt es entlang des Alpe Adria Radweges spannende Menschen und ihre Geschichten zu entdecken.
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