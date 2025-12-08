Beruf: Königin!: Maxima von den NiederlandenJetzt kostenlos streamen
Beruf: Königin!
Folge 2: Beruf: Königin!: Maxima von den Niederlanden
Máxima der Niederlande hat sich seit dem Amtsantritt ihres Mannes 2013 zu einer zentralen Galionsfigur der niederländischen Monarchie entwickelt. Die Rolle scheint ihr geradezu auf den Leib geschneidert: Als First Lady des Landes und als Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für "finanzielle Inklusion und Entwicklung". Die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin engagiert sich weltweit dafür, Menschen in Armut den Zugang zu Finanzdienstleistungen, zu besserem Verbraucherschutz und zu finanzieller Bildung zu ermöglichen. Auf internationalen Reisen trifft die Königin regelmäßig politische und wirtschaftliche Entscheidungsträger, um dieses Anliegen voranzutreiben. Ihr Kalender ist eng gefüllt – kein Tag gleicht dem anderen. Eine große Verantwortung, die sie neben ihrem Leben als dreifache Mutter trägt. Bildquelle: ORF/ZDF/dpa/epa/anp/Robin Utrecht
