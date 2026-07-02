Kabarett-Highlights aus dem ORF-III-KulturzeltJetzt kostenlos streamen
Best of Donauinsel
Folge 14: Kabarett-Highlights aus dem ORF-III-Kulturzelt
59 Min.Folge vom 02.07.2026
Zum Auftakt auf das 43. Donauinselfest zeigte der ORF die Highlights aus den letzten Jahren Kulturzelt - dem Kabarett- und Kleinkunstfixpunkt auf Europas größtem Festival bei freiem Eintritt. Mit u.a. Andreas Vitásek, Benedikt Mitmannsgruber, Gerald Fleischhacker, Tricky Niki, Manuel Rubey & Simon Schwarz, Eva Maria Marold, Lydia Prenner-Kasper, Eva Karl Faltermeier uvm.
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