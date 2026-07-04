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Best of Donauinsel

Best of Donauinselfest: Stefanie Werger

ORF IIIStaffel 1Folge 16vom 04.07.2026
Best of Donauinselfest: Stefanie Werger

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Best of Donauinsel

Folge 16: Best of Donauinselfest: Stefanie Werger

59 Min.Folge vom 04.07.2026

Stefanie Werger gilt als Austropop-Superstar - unverwechselbar und "stoak wie a Felsen". Im Rahmen ihrer Abschiedstournee macht sie Halt auf der Radio-Wien-Bühne am Donauinselfest. Dort präsentierte sie ihre größten und prägendsten Songs, darunter "I wü di gspian", "Sehnsucht nach Florenz" und "Flamenco Touristico". Ein nostalgischer Abend der Sonderklasse.

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