Best of Donauinselfest: Stefanie WergerJetzt kostenlos streamen
Best of Donauinsel
Folge 16: Best of Donauinselfest: Stefanie Werger
59 Min.Folge vom 04.07.2026
Stefanie Werger gilt als Austropop-Superstar - unverwechselbar und "stoak wie a Felsen". Im Rahmen ihrer Abschiedstournee macht sie Halt auf der Radio-Wien-Bühne am Donauinselfest. Dort präsentierte sie ihre größten und prägendsten Songs, darunter "I wü di gspian", "Sehnsucht nach Florenz" und "Flamenco Touristico". Ein nostalgischer Abend der Sonderklasse.
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