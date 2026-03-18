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Best of Red Bull

ServusTVStaffel 1Folge 15vom 18.03.2026
Autobahn-Action: Luc Ackermann fliegt über die Höhenkontrolle

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Folge 15: Autobahn-Action: Luc Ackermann fliegt über die Höhenkontrolle

5 Min.Folge vom 18.03.2026

Dieser Stunt hebt Timing, Präzision und mentale Stärke auf ein ganz neues Level: Freestyle-Motocros-Weltmeister Luc Ackermann springt mit einem Tsunami Backflip über ein neun Meter hohes Autobahn-Schild - von einem fahrenden Lkw, und landet sicher auf einem zweiten!

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