Staffel 1Folge 18vom 18.03.2026
Hochalpine Weltpremiere: Andrzej Bargiels Ski-Abfahrt am Mount EverestJetzt kostenlos streamen
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Folge 18: Hochalpine Weltpremiere: Andrzej Bargiels Ski-Abfahrt am Mount Everest
32 Min.Folge vom 18.03.2026
Eine neue Alpin-Legende ist geboren: Der polnische Ausnahme-Athlet Andrzej Bargiel ist der erste Mensch, der den Gipfel des Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff bestiegen hat - und danach auf Skiern wieder heruntergefahren ist.
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