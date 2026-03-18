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Best of Red Bull

ServusTVStaffel 1Folge 18vom 18.03.2026
Hochalpine Weltpremiere: Andrzej Bargiels Ski-Abfahrt am Mount Everest

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Folge 18: Hochalpine Weltpremiere: Andrzej Bargiels Ski-Abfahrt am Mount Everest

32 Min.Folge vom 18.03.2026

Eine neue Alpin-Legende ist geboren: Der polnische Ausnahme-Athlet Andrzej Bargiel ist der erste Mensch, der den Gipfel des Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff bestiegen hat - und danach auf Skiern wieder heruntergefahren ist.

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