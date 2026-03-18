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Best of Red Bull

ServusTVStaffel 1Folge 2vom 18.03.2026
Flying the Pyramids: BASE-Jumping am Himmel über Gizeh

Flying the Pyramids: BASE-Jumping am Himmel über GizehJetzt kostenlos streamen

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Folge 2: Flying the Pyramids: BASE-Jumping am Himmel über Gizeh

3 Min.Folge vom 18.03.2026

Die Pyramiden von Gizeh zählen zu den größten und bekanntesten Attraktionen der Welt. Jetzt haben sie einen neuen Besucher bekommen: BASE-Jumper Cédric Dumont ist als erster Mensch mit einem Wingsuit über die monumentalen Bauwerke geflogen!

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