Weltpremiere in der Luft: Dario Costa landet auf fahrendem ZugJetzt kostenlos streamen
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Folge 20: Weltpremiere in der Luft: Dario Costa landet auf fahrendem Zug
10 Min.Folge vom 22.04.2026
Im Februar 2026 schreibt Dario Costa Luftfahrt-Geschichte: Erst landet der Italiener seine Zivko Edge 540 auf einem fahrenden Güterzug, der mit maximalem Tempo von rund 120 km/h unterwegs ist - und hebt kurz darauf mit seiner Maschine vom fahrenden Zug auch wieder ab!
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