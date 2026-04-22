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Weltpremiere in der Luft: Dario Costa landet auf fahrendem Zug

ServusTVStaffel 1Folge 20vom 22.04.2026
Weltpremiere in der Luft: Dario Costa landet auf fahrendem Zug

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Folge 20: Weltpremiere in der Luft: Dario Costa landet auf fahrendem Zug

10 Min.Folge vom 22.04.2026

Im Februar 2026 schreibt Dario Costa Luftfahrt-Geschichte: Erst landet der Italiener seine Zivko Edge 540 auf einem fahrenden Güterzug, der mit maximalem Tempo von rund 120 km/h unterwegs ist - und hebt kurz darauf mit seiner Maschine vom fahrenden Zug auch wieder ab!

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