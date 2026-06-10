Neymar Jr. gegen die unmögliche Elfmeter-ChallengeJetzt kostenlos streamen
Best of Red Bull
Folge 22: Neymar Jr. gegen die unmögliche Elfmeter-Challenge
31 Min.Folge vom 10.06.2026
Jürgen Klopp fordert die Fußballlegenden Neymar Jr., Endrick, Richard Ríos und Dominik Szoboszlai zur Red Bull Ultimate Football Challenge heraus: Eine Reihe speziell entwickelter Aufgaben, die Kontrolle, Bewegung und Präzision auf die Probe stellen. Mit nur 100 Bällen, um alle Aufgaben zu bewältigen, müssen sie ihr Bestes geben, um das abschließende Elfmeterschießen zu erreichen. Doch wie viele der 100 Bälle werden am Ende noch für das letzte Elfmeterschießen übrig sein…?
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