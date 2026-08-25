100 Flugversuche aus der Geschichte des Red Bull FlugtagsJetzt kostenlos streamen
Best of Red Bull
Folge 23: 100 Flugversuche aus der Geschichte des Red Bull Flugtags
50 Min.Folge vom 25.08.2026
Beim Red Bull Flugtag stellen mutige Tüftler und kreative Teams ihre selbstgebauten Fluggeräte auf die Probe. Vom riesigen Start-Rampensprung geht es hinaus ins Nichts – mit dem Ziel, möglichst weit zu fliegen, bevor die Schwerkraft unerbittlich zuschlägt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Best of Red Bull
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen