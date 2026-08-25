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Best of Red Bull

100 Flugversuche aus der Geschichte des Red Bull Flugtags

ServusTVStaffel 1Folge 23vom 25.08.2026
100 Flugversuche aus der Geschichte des Red Bull Flugtags

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Folge 23: 100 Flugversuche aus der Geschichte des Red Bull Flugtags

50 Min.Folge vom 25.08.2026

Beim Red Bull Flugtag stellen mutige Tüftler und kreative Teams ihre selbstgebauten Fluggeräte auf die Probe. Vom riesigen Start-Rampensprung geht es hinaus ins Nichts – mit dem Ziel, möglichst weit zu fliegen, bevor die Schwerkraft unerbittlich zuschlägt.

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