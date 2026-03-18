Staffel 1Folge 4vom 18.03.2026
Flugstunts über den Wolken: Höchster Aerial-Hindernisparcours der WeltJetzt kostenlos streamen
Best of Red Bull
Folge 4: Flugstunts über den Wolken: Höchster Aerial-Hindernisparcours der Welt
13 Min.Folge vom 18.03.2026
Adrenalin pur auf dem höchsten Aerial-Hindernis-Parcours, den die Welt je gesehen hat: Die weltbesten Aerial-Athleten stellen sich einer epischen Challenge - mit atemberaubenden Kunststücken wie dem Abschuss mit menschlichen Katapulten in den Himmel...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Best of Red Bull
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen