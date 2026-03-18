Staffel 1Folge 8vom 18.03.2026
Soapbox Race: Formel-1-Stars heizen in Seifenkisten durch MontrealJetzt kostenlos streamen
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Folge 8: Soapbox Race: Formel-1-Stars heizen in Seifenkisten durch Montreal
11 Min.Folge vom 18.03.2026
Überall Heuballen, selbstgebaute Kisten und spektakuläre Hindernisse: Beim Seifenkistenrennen des Jahres in Montreal treten Max Verstappen und Sergio Perez von Red Bull Racing gegen Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo von den Racing Bulls an!
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