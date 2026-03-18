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Best of Red Bull

ServusTVStaffel 1Folge 9vom 18.03.2026
Bike-Flip auf fahrendem Zug: Dawid Godzieks irre Mountainbike-Challenge

Bike-Flip auf fahrendem Zug: Dawid Godzieks irre Mountainbike-ChallengeJetzt kostenlos streamen

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Folge 9: Bike-Flip auf fahrendem Zug: Dawid Godzieks irre Mountainbike-Challenge

6 Min.Folge vom 18.03.2026

Das gab es noch nie: Der legendäre polnische BMX- und MTB-Freestyler Dawid Godziek stellt sich seiner bislang größten Herausforderung - er absolviert einen 220 Meter langen Slopestyle-Parcours auf einem fahrenden Zug!

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