Beten und Business - Das Benediktiner-Stift Admont
Beten und Business - Das Benediktiner-Stift Admont
Es ist eines der reichsten Klöster Österreichs und das älteste der Steiermark: Umgeben von hohen Bergen des obersteirischen Gesäuses, fernab von Autobahnen und hektischen Städten befindet sich das Stift Admont. 1074 wurde es von Erzbischof Gebhard von Salzburg gegründet - gestiftet von der reichen Gräfin Hemma von Gurk. Genauso lang wird hier nach der Regel des Hl. Benedikt gebetet, geforscht und gelehrt. Stift Admont besitzt mit über 70.000 Büchern die größte Klosterbibliothek der Welt und ist aufgrund seines riesigen Grundbesitzes einer der wichtigsten Arbeitgeber des Ennstals.
