Der Bobo will’s teuer und also handgemacht. Wo Manufaktur draufsteht, da ist es kein China-Trash. Echte Handwerker, Lederschürze, Handgriff für Handgriff einzeln geschöpft. Österreichs Top-Kabarettistin Malarina (Marina Lackovic) wagt einen Blick hinter die Selbstinszenierung von Marken wie „Manufactum“, „Sacher“ oder „Holzkern“. Ein Alu-Trolley von Manufactum für über 600 Euro? Sicher das Tagwerk eines heimischen Koffermachers, der daran in seiner lichtdurchfluteten Innenstadt-Werkstatt geschraubt hat - oder? Im neuen Format "Betreutes Fernsehen" screent sich Malarina im Wiener Kabarett-Etablissement Kulisse durch eine investigative Recherche von Florian Riedelsperger und Stefan Wolner. Texte: Marc Carnal und Sebastian Huber Bildregie: René Rusch Bildquelle: ORF/Andreas Elsner GesmbH Kulisse Wien
