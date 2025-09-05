betrifft uns: Die Donauinsel - zwischen FKK und GrillzoneJetzt kostenlos streamen
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Folge 10: betrifft uns: Die Donauinsel - zwischen FKK und Grillzone
Mitten in Wien liegt die Donauinsel – eine grüne Oase im Herzen der Stadt. Für viele Wienerinnen und Wiener ist sie ein kleines Paradies direkt vor der Haustür, besonders für jene, die sich weder einen Zweitwohnsitz am Land noch Urlaub am Meer leisten können. In den Sommermonaten strömen täglich Tausende ins Naherholungsgebiet. Ob Zugewanderte oder Alteingesessene, jung oder alt, sportlich oder gesellig – auf der Donauinsel kommen alle zusammen. Doch wo viele Menschen aufeinandertreffen, bleiben Konflikte nicht aus: Fragen rund um Platz, Müll und Lärm sorgen regelmäßig für Spannungen. Wie viel Raum bietet die Donauinsel für diese Vielfalt? Wo entsteht Zusammenhalt – und wo Reibung? Adriana Juric hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht und verschiedene Communities auf der Insel besucht – alle mit ihren eigenen Lebensweisen und Bedürfnissen. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick