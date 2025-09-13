betrifft uns: Traiskirchen - Ein Flüchtlingsheim und seine NachbarnJetzt kostenlos streamen
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Folge 11: betrifft uns: Traiskirchen - Ein Flüchtlingsheim und seine Nachbarn
Kein anderer Ort in Österreich steht so sehr für Flucht und Asyl wie Traiskirchen. Die Bilder vom Sommer 2015 haben sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt: Geflüchtete, darunter Schwangere und Kinder, die in Zelten oder auf dem nackten Boden schlafen mussten. Doch diese Zeit war nicht nur für die Flüchtenden eine enorme Belastung, auch viele Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt haben das Jahr 2015 nicht vergessen. "betrifft: uns" beschäftigt sich in dieser Folge mit der Frage, wie es sich im und neben dem größten Flüchtlingslager Österreichs lebt. Tara Giahi hat mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Erstaufnahmezentrums gesprochen, mit Menschen aus der unmittelbaren Nachbarschaft - und mit jenen, für die Traiskirchen nach ihrer Flucht zur zweiten Heimat geworden ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick