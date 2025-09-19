betrifft uns: Können Zugewanderte das Dorf retten?Jetzt kostenlos streamen
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Folge 12: betrifft uns: Können Zugewanderte das Dorf retten?
Viele österreichische Regionen kämpfen mit Abwanderung, vor allem junge Menschen verlassen ihre Heimat mangels Arbeitsmöglichkeiten. Die niedrige Geburtenrate kann diesen Verlust nicht kompensieren, was zur Schließung von Wirtshäusern, Postämtern und Bäckereien führt - die Ortskerne veröden. Doch es gibt Hoffnung: "betrifft: uns" hat Menschen mit Migrationshintergrund besucht, die vor Ort wertvolle Arbeit leisten. Bäcker Nikoll Demaj versorgt im Norden Niederösterreichs zahlreiche Haushalte mit frischem Brot, Violeta Halili führt ein Restaurant mit rund 70 Mittagsmenüs täglich, und Pfarrer Ephraim Nwaohiri aus Nigeria bietet in Kärnten zweisprachige Messen an.
