betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

betrifft uns: Religion im Wandel - Wer hat Platz in Österreich?

ORF2Staffel 1Folge 13vom 26.09.2025
betrifft uns: Religion im Wandel - Wer hat Platz in Österreich?

Folge 13: betrifft uns: Religion im Wandel - Wer hat Platz in Österreich?

30 Min.Folge vom 26.09.2025

Lange galt Österreich als katholisch, doch durch Zuwanderung und gesellschaftlichen Wandel verändert sich die religiöse Landschaft stetig: Immer mehr Menschen sind muslimisch, gehören anderen christlichen Gemeinschaften an oder sind säkular. Die Vielfalt bringt Chancen und schafft neue Begegnungen. Doch nicht alle sehen diese Entwicklung positiv: Manche finden, dass der christliche Charakter Österreichs gefährdet ist. Gleichzeitig werden andere Menschen wegen ihrer Religion diskriminiert und angegriffen. In dieser Reportage treffen wir drei Menschen aus unterschiedlichen Konfessionen und wollen wissen: Wie lebt es sich in Österreich mit einem Glauben jenseits der katholischen Kirche? Und hat jede Religion Platz in Österreich, wie es die Verfassung garantiert?

