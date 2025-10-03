betrifft uns: Deutschlernen - Warum dauert das so lange?Jetzt kostenlos streamen
Folge 14: betrifft uns: Deutschlernen - Warum dauert das so lange?
31 Min.Folge vom 03.10.2025
Wenn es ums Deutschlernen bei Zugewanderten geht, wird oft heftig diskutiert. Viele werfen ihnen vor, die Sprache nicht zu lernen. Doch stimmt das wirklich? Ohne Sprachkenntnisse entstehen Barrieren in Schule, Arbeit und Alltag. Die Debatte steht stellvertretend für die Frage nach erfolgreicher Integration. Wer lernt Deutsch, wer scheitert, und wie meistern Schulen diese Herausforderung? Bildquelle: ORF
