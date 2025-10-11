Zum Inhalt springenBarrierefrei
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter

ORF2Staffel 1Folge 15vom 11.10.2025
30 Min.Folge vom 11.10.2025

Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine haben zehntausende Menschen in Österreich Zuflucht gesucht. Viele mussten ihr gewohntes Leben hinter sich lassen: ihre Heimat, ihre Arbeit, ihre Familie. Drei Jahre später sieht die Lebensrealität dieser Menschen sehr unterschiedlich aus. Einige konnten sich in Österreich ein neues Zuhause aufbauen. Sie haben Arbeit gefunden, ihre Kinder gehen zur Schule und sie sprechen gut Deutsch. Für andere ist der Alltag herausfordernd: Sprachbarrieren, komplizierte Bürokratie oder finanzielle Sorgen machen das Ankommen schwierig. Wie geht es für diese Menschen weiter? Bleiben sie in Österreich oder hoffen sie auf eine baldige Rückkehr in ihre Heimat? In dieser Folge von "betrifft: uns" begleiten Amira Ali, Isabelle Reitbauer und Matt Sartin ukrainische Geflüchtete und geben Einblicke in ihren Alltag, ihre Wünsche und ihre Sorgen.

