betrifft uns: Wer flieht vor Donald Trump nach Österreich?Jetzt kostenlos streamen
betrifft: uns - Reportagen ohne Filter
Folge 16: betrifft uns: Wer flieht vor Donald Trump nach Österreich?
29 Min.Folge vom 17.10.2025
Mit der Rückkehr von US-Präsident Donald Trumps ins Weiße Haus wächst in den USA die Sorge um Demokratie, Rechtsstaat und Grundrechte. Frauenrechte werden beschnitten, Minderheiten geraten unter Druck, Forschungsgelder gestrichen. Manche Amerikanerinnen und Amerikaner ziehen Konsequenzen – und verlassen das Land. Einige von ihnen sind in Österreich angekommen. „betrifft: uns“ geht in dieser Folge der Frage nach, warum US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner ausgerechnet nach Österreich auswandern. Er trifft Menschen, die ihr Land wegen Donald Trump und seiner Politik verlassen haben. Bildquelle: ORF
